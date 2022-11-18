التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برئيس الوزراء التايلندي، الجنرال برايوت تشان أوتشا.

وشهد اللقاء الذي جمع بين ولي العهد، ورئيس وزراء تايلند عقد جلسة مباحثات وكذلك تبادل عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.

يذكر أن ولي العهد وصل يوم أمس إلى مملكة تايلند، وكان في استقبال سموه بمطار قاعدة القوات الجوية في العاصمة بانكوك، دولة رئيس الوزراء وزير الدفاع التايلندي الجنرال برايوت تشان أوتشا.