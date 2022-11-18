أشعل عدد من المواطنين المتواجدين في سوق واقف بالدوحة أجواء السوق بالغناء، وذلك بالتزامن مع وجود المنتخب الوطني لكرة القدم في قطر للمشاركة في منافسات كأس العالم.

وارتدى بعضهم ملابس مزينة بشعار الأخضر، وحمل البعض الآخر أعلام المملكة، وبادر بعضهم بالغناء مفتخرين بسعوديتهم.

يذكر أن ولي العهد وصل يوم أمس إلى مملكة تايلند، وكان في استقبال سموه بمطار قاعدة القوات الجوية في العاصمة بانكوك، دولة رئيس الوزراء وزير الدفاع التايلندي الجنرال برايوت تشان أوتشا.