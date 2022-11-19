كشفت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الرسمي ، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، لعددٍ من التخصصات؛ للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا.

وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي المتوفر هو:

استخدام الأراضي وتقييم الأثر البيئي

‏ Land Use and EIA Lead Job

وأفادت بأن المؤهلات و الخبرات المطلوبة كالتالي:

– درجة البكالوريوس (يفضل درجة الماجستير) في حفظ التنوع البيولوجي وإدارة الموارد الطبيعية والجغرافيا والتخصصات المتعلقة بالبيئة.

– مؤهل إضافي في تقييم الأثر البيئي والقانون وإدارة الأراضي والتخطيط سيكون مفيدًا، وغيرهم.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال: هنـــــــا