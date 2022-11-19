أعرب عُمانيون عن انطباعاتهم حول الأجواء الترفيهية في فعاليات موسم الرياض، في ليلة اكتسى فيها ⁧‫البوليفارد‬⁩ بألوان العلمين السعودي والعُماني.

وقال عمر الجعفري من مسقط في حديثه مع قناة العربية:” من متابعتي على السوشيال ميديا شُفت أن هذا المكان من الأماكن المفضلة في الرياض”، لافتًا أنه لأول مرة يشاهد مثل هذه الفعاليات المدهشة والجميلة.

وأضاف:” أن الخدمات المقدمة والطاقم التنظيمي على أعلى مستوي”.

بينما قال فتحي البدري من سلطنة عمان:” أنه أول مرة يشارك في موسم الرياض، وأول مرة أيضًا يأتي بها إلى الرياض”، مُشيرًا إلى أنه دائمًا يسمع عن موسم الرياض ولكن الذي شاهده كان أكثر بكثير مما سمع .

وتابع:” التجربة جميلة جدًا، وإن شاء الله رح تتكرر في الموسم”، لافتًا أنه توفق بأنه جاء في اليوم الوطني العماني، مُشيرًا إلى العلم العماني المرفوع مع علم المملكة الزاهي.

وأعرب أيضًا هيثم جمال عن سعادته بمشاركته في موسم الرياض قائلاً:” أنه أتى من مسقط إلى الرياض”، لافتًا أنها تغيرت تمامًا عن ما مضت مؤكدًا أنها كما قالوا أوروبا الخليج.