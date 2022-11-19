استطاع شاب هندي أن ينجو من حادث مرّوع بفضل ساعة آبل كان يرتديها في يده، حيث أنها ساعدته في الاتصال بالطوارئ.

وتفصيلاً، كان الشاب الذي يدرس الطب في بيون، في رحلة مع 4 من أصدقائه، الذين قرروا أنه سيكون من الأسهل أن تحمل المجموعة حقيبتين فقط معهم.

بينما كان هاتف سميت في إحدى حقائب الظهر هذه يحملها صديقه، الذي انتهى به الأمر بعيدًا عن مرمى السمع عندما تعثر سميت وسقط فكسر كاحله، وأخفى صوت المطر الغزير صراخه.

ويُشار إلى أن الشاب الصغير كان يرتدي ساعة أبل يمكنها الاتصال بالقمر الصناعي، مما مكنه من طلب المساعدة والاتصال بوالديه، واستطاعوا إخراجه من الوادي.