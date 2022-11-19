شهدت جدة أمس الجمعة، حادثا مروريا إذ اقتحمت قائدة مركبة بسيارتها البحر متسببة في دهس شخص.

وباشرت دوريات مرور جدة الحادث وتم طلب حرس الحدود وإبعاد المتجمهرين وطلب إسعاف الهلال الأحمر.

وتبين أن السيدة كانت تقود سيارتها على الكورنيش وانحرفت السيارة صوب البحر جنوب متنزه النورس، وتسبّبت في دهس شخصٍ متنزه واستمرت في السير وبدلاً من ضغط الفرامل ضغطت على دواسة البنزين وزادت السرعة واقتحمت البحر، وتمّ إنقاذها على الفور.

وتم إنقاذ قائدة المركبة والشخص المصاب في الدهس فيما حالتهم الصحية جيدة.