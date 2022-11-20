دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر أكتوبر الماضي.

وشددت على ضرورة إرسال هذه التقارير في موعدٍ أقصاه 30 من شهر نوفمبر الجاري، وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

وحثت الهيئة المكلفين من قطاع الأعمال على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر موقعها الإلكتروني، أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية ZATCA.