أوضحت اختصاصية الموارد البشرية دعاء ميرة، أن تقليص صلاحيات الموظف وعدم إعطائه الراتب المناسب يقلل الإنتاجية ولا يخلق بيئة عمل مناسبة.

وأوضحت ميرة خلال برنامج الراصد، أنها أجرت إحصائية ووجدت 80٪؜ من الموظفين استقالوا بسبب سوء الإدارة أو المدير.

وأضافت: “مثلا يأتي بموظف يعمل كمدير عام لقسم هام مثل المالية، المفترض أن تكوم رواتبهم عالية ومهامهم خطرة لكن ما يحدث من قبل الإدارة هو تقليل صلاحياته فكيف تنتظر منه إنتاجية”.