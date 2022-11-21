قامت «وزارة الصحة» و«المجلس الصحي السعودي» بوضع عدة ضوابط مشددة للسماح للأطباء الاستشاريين بالقطاع الحكومي بالعمل في منشأة واحدة في القطاع الخاص من أبرزها الالتزام بالمناوبات الأسبوعية .

وشملت الضوابط :

١: النظر إلى الانتاجية في العمليات والعيادات والأعمال المناطة بهم من خلال نقاط معينة.

٢: أن يكون طبيب الأسرة والمجتمع مسجلا في برنامج طبيب لكل أسرة

٣: يضاف نقطة لأطباء الأسنان عن كل فترة إضافية أسبوعية سواء كانت عيادة، أوغيرها.

بينما أطباء المختبرات وبنوك الدم فعليهم تغطية 7فترات عمل في الأسبوع بواقع 4 ساعات للفترة الواحدة مع تغطية المناوبات والبقاء تحت الطلب.

كما ستضاف نقطة إلى أطباء العناية المركزة والطوارئ والتخدير عن كل فترة إضافية شهريا بعد استكمال نوباتهم الشهرية التي تتراوح مابين 12-14فترة عمل بالإضافة إلى 8 مناوبات منزلية.

والجدير بالذكر أنه سيتم إنهاء ترخيص مزاولة المهنة للاستشاري بالعمل في القطاع الخاص في حال زيادة قوائم الانتظار في المنشأة الحكومية التي يعمل فيها في مجال تخصصه وعدم الالتزام بالعمل ضمن الساعات المتفق عليها، أو ثبوت أيّ مخالفات مشابهه.