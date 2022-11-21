قدم حمد القاضي عضو مجلس شورى سابق اقتراحاً بأن تكون الإجازة بين الصفوف الدراسية ثلاثة أشهر، ويتم إلغاء الإجازات المطولة بين الأسابيع.

وقال القاضي :” نرغب في توفير وقت طويل لأبناء الوطن لقضاء الإجازة حيث إن شهر ونصف يعتبر وقت قليل وغير كافي بالنسبة لهم، كما أنه في حال كانت الإجازة ثلاث أو أربعة أشهر يكون هناك حراك في المنطقة السياحية الأمر الذي ينعكس على تحفيز السياحة”.

وأضاف “كذلك هناك مدارس غير مهيئة في فصل الصيف فحينما يعاود الطلاب المدارس في عز الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة وعدم وجود تكييفات في المدارس يجعلهم لا يستوعبون ما يلقى عليهم وينعكس ذلك عليهم سلباً “.