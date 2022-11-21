هتفت الجماهير بالموت للمرشد الإيراني على خامنئي عقب الهزيمة التي تلقاها المنتخب الإيراني اليوم أمام المنتخب الإنجليزي، ضمن منافسات كأس العالم في قطر.

وتعالت أصوات الجماهير بعد خروجهم من المباراة وقولوا :” الموت لخامنئي”، وذلك بالتزامن مع مظاهرات تشهدها إيران للمطالبة بإسقاط النظام الإيراني بقيادة “خامنئي”.

وكان المنتخب الإيراني قد خسر أول مبارياته في المونديال أمام المنتخب الإنجليزي بستة أهداف مقابل هدفين .

يذكر أن إيران تشهد احتجاجات المطالبة بإسقاط النظام الإيراني، وانطلقت هذه الاحتجاجات منذ أكثر من شهرين على خلفية مقتل الفتاة الشابة مهسا أميني بعد دخولها في غيبوبة عقب تعرضها للعنف والتعذيب على يد الشرطة الإيرانية في طهران.