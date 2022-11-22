قال الدكتور عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي إن الإمساك يضر القولون ويسبب نزيف .

وأوضح الذيابي عبر حسابه بتويتر “الإمساك يضر القولون ويسبب نزيف بعدة طرق، منها جيوب القولون أو البواسير أو الشرخ الشرجي”، مبينا أن “الإمساك والقولون العصبي من العوامل التي تزيد مُدة بقاء الطعام في المعدة”

وأضاف أن الأطعمة عالية الألياف تساهم في التخلص من الإمساك، ويُفضل التقليل منها في حال الإصابة بالإسهال، منها “الخبز والصامولي والتوست من القمح الكامل، الأرز الأسمر، الذرة، الشوفان، الشعير، الفول، العدس، الفاصوليا، البازلاء، الخضار والفواكة.