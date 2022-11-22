توفيت موظفة بمصنع أغذية في البرازيل إثر تعرضها للسحق بعد سقوطها في “قطاعة بطاطا” آلية.

كانت الموظفة التي تدعى “رافاييلا ألفيس دوس سانتوس”، 24 عاماً، تعمل في مصنع “بيم اليمينتوس” للمواد الغذائية بمدينة “بيرديز” بالبرازيل، تعرضت لحادثة خطيرة أدت لوفاتها بطريقة “مرعبة” الأسبوع الماضي، بحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

وتعود التفاصيل عندما كانت تقف معه بجانب آلة “تقطيع البطاطا”، ثم سقطت على الحزام الناقل المخصص لحمل ثمار البطاطا لتقطيعها إلى شرائح، حيث سحبتها الآلة بسرعة وسحقتها بواسطة حامل المحرك؛ ما أدى لإصابتها في الرأس، وتوفيت فورا.