أعلنت شركة “تسلا” الأمريكية لتصنيع السيارات الكهربائية، عن موعد طرح أول دُفعة من شاحنتها الكهربائية الأولى في الأسواق، والتي سيتم تسليمها لشركة “بيبسي” للمشروبات الغازية لتكون ضمن أسطولها من الشاحنات.

وكشفت الشركة، أن الموعد المحدد لتسليم أول دفعة من الشاحنات نصف المقطورة الكهربائية “Tesla Semi” هو الأول من شهر ديسمبر 2022م.

ونجحت تسلا في تصنيع 40 شاحنة كهربائية خلال 8 أسابيع فقط، ولكنها لم تحدد عدد الشاحنات التي سيتم تسليمها لشركة بيبسي، بينما أكّدت قدرتها على رفع العدد إلى 100 شاحنة قبل نهاية العام.