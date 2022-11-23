أفاد طبيب العظام الدكتور عبدالرحمن عوض، بأن إصابات الملاعب تشمل أي نوع من الإصابات تحدث أثناء التمرين أو ممارسة الرياضة أو خلال مباراة.

وقال عوض خلال مداخلة على برنامج “صباح السعودية” المُذاع على القناة السعودية:” أن وقوع مثل هذه الإصابات له أسباب متعددة مثل ضعف الأربطة، وخشونة اللعب والحركات المفاجئة؛ ما يؤدي إلى تمزق رباط أو كسر في عظم أو خلع مفصل.”

وأضاف:” أن الطاقم الطبي لكل فريق يجب أن يقيّم اللاعب قبل وأثناء وبعد البطولة لتفادي الإصابات الخطرة.”

وبسؤاله على الإسعافات المهمة التي يجب فعلها عند حدوث إصابات للاعبين، نصح “عوض ” بوضع مخدر موضعي على مكان الإصابة ويكون بارد، حتى يتم إسعافه.

يُذكر أن لاعب المنتخب الوطني، ياسر الشهراني قد تعرض للإصابة بكسر في الفك بعد اصطدامه بقوة كبيرة بزميله حارس المرمى محمد العويس، في إحدى الكرات المشتركة خلال مباراة الأخضر والأرجنتين، كما شهدت المباراة إصابة قائد الأخضر سلمان الفرج بإصابة عضلية.

#صباح_السعودية | مع إصابة لاعبي #المنتخب_السعودي.. ما المقصود بإصابات الملاعب؟ وما أبرز أسبابها؟ طبيب العظام د. عبدالرحمن عوض يوضح ذلك. #قناة_السعودية pic.twitter.com/p5WTsfZZ27 — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) November 23, 2022