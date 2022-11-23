أكد وزير الصناعة بندر الخريف أنه سيتم تخصيص ميزانية خاصة بالبحث والتطوير في جميع الجهات الحكومية قريباً.
وقال الخريف:” توجد ميزانيات لدى كل الجهات الحكومية الآن خاصة بالبحث والتطوير، وهذه الميزانية ستخصص للجهة التي تتعاقد مع جهة بحثية في أي تحدي يواجهها”.
فيديو | وزير الصناعة بندر الخريف: قريبا.. سيتم تخصيص ميزانية خاصة بالبحث والتطوير في جميع الجهات الحكومية #مؤتمر_الشراكات_المستدامة#الإخبارية pic.twitter.com/MUHWNh6RgF
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) November 23, 2022
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