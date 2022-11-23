أكد وزير الصناعة بندر الخريف أنه سيتم تخصيص ميزانية خاصة بالبحث والتطوير في جميع الجهات الحكومية قريباً.

وقال الخريف:” توجد ميزانيات لدى كل الجهات الحكومية الآن خاصة بالبحث والتطوير، وهذه الميزانية ستخصص للجهة التي تتعاقد مع جهة بحثية في أي تحدي يواجهها”.