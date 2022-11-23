كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل جديدة عن اللحظات الأخيرة من حادث فتيات الطريق السريع بمصر.

ونفت الوزارة صحة ما قاله والد الفتاة ريهان التي توفيت جراء الحادث الذي وقع على طريق صلاح سالم، وفقا لما ذكرته العربية.

وأكدت الوزارة أن الحادث لم يقع بسبب تعمد شاب مضايقة الفتيات بسيارته كما أدعى والد الفتاة المتوفية، مضيفة أن الحادث الذي تسبب في إصابة 3 فتيات من أصدقاء الراحلة وقع بسبب أن الفتاة عند اقترابها من مطلع الكوبري اختلت عجلة القيادة فاصطدمت بسور الكوبري ووقع الحادث، وليس بسبب سيارة مجهولة كانت تطاردهن.