كشفت دراسة جديدة أن النساء اللاتي مارسن الرياضة في الصباح لديهن خطر أقل بنسبة 24% للإصابة بأمراض القلب، وبنسبة 35% من السكتة الدماغية

وقالت الباحثة غالي البالاك التي أعدت الدراسة: «ركز البحث على خصوصيات وعموميات دورة الاستيقاظ والنوم على مدار 24 ساعة، وربما تكون ممارسة التمارين في فترة الصباح لها تأثير أكثر فاعلية في خفض هرمونات التوتر».

وخلصت الدراسة إلى أن ممارسة الرياضة في أي وقت مفيد، وإن النساء يستفدن من ممارسة التمارين في الصباح الباكر أو المتأخر، بين الساعة 7 و11. فيما لم تفصح عن سبب عدم استفادة الرجال من الميزة الإضافية لعنصر التوقيت.