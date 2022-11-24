تحدث الدكتور محمد المدني مستشار اجتماعي عن تأثير نكران الجميل على الفرد وعلاقاته الإجتماعية، مؤكداً أن نكران الجميل أشد وقعًا من السيف.

ونصح المدني بأن يحب الشخص نفسه بما فيه الكفاية ويعتمد عليها، وذلك لأنه لا يضمن أن يسير الناس مثل مايريد وحتى لا ينعكس الأمر عليه سلبا، مبيناً أنه إذا أحب الإنسان نفسه سيحد. من اشكالية ارضاء الآخرين ومن هنا يعتمد على نفسه.

وقال المدني” نكران الجميل يتنافى مع طبيعة الإنسان السوي، ورغم وجود الكثير من نكران الجميل من الآخرين تجاهنا إلا إننا مازلنا نفعل الجميل معهم وهذا خطر كبير لأن ذلك يشجعهم على التمادي في النكران ولا يحد منه”.