أعلنت الشركة السعودية للكهرباء إعادة الخدمة الكهربائية لمعظم المتأثرين بالانقطاع الناجم عن الحالة المطرية، مع استمرار الفرق الميدانية العمل على استكمال إعادة الخدمة للحالات المحدودة المتبقية في محافظة بحرة.

كانت الشركة السعودية للكهرباء قالت إنه إشارة إلى الحالة المطرية في منطقة مكة المكرمة، فقد بدأت فرقها الميدانية أعمالها بالتنسيق مع الجهات الحكومية بعد فتح الطرق المؤدية لمحافظة بحرة لإعادة الخدمة لـ 578 مشتركًا.

وأكدت “السعودية للكهرباء” أنها أعادت الخدمة لمعظم المشتركين المتأثرين بالانقطاع في مدينة جدة على الرغم من صعوبات التنقل، وتبقى 1054 مشتركًا موزعة كما يلي: 625 مشتركًا في وسط جدة و429 مشتركًا في جنوب جدة.