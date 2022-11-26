ضبطت دوريات المرور السري والرسمي بالعاصمة المقدسة، عددا من الدراجات النارية رباعية الدفع في الشرائع وتحديداً في حجز المركبات، وذلك عبر كمين محكم.

وشهد حجز المركبات بالشرائع كثافة عددية ومتنفساً مسائياً إلى ساعات متأخرة من الليل ساهمت الأجواء الجميلة في زيادة عدد مرتاديه، إلا أن الدراجات النارية بنوعيها الدفع الرباعي وذات العجلين تسبب ازعاجاً متكررة لمرتاديه، وجاء ذلك بسبب الإزعاج الصادر منها والسرعة العالية في قيادتها وخلوها من وسائل السلامة.

كما وضعت دوريات المرور بالعاصمة المقدسة، خطة تمكنت خلالها من ضبط عدد من الدراجات ذات الدفع الرباعي والتي حاول بعض قائديها الهروب من الموقع ولم تفلح محاولتهم وتم ضبطهم.