كشف الشيخ علي بن عبدالعزيز الشبل حكم بيع الأسهم على المكشوف.
وقال الشبل :” بيع الأسهم على المكشوف محتمل لأمرين، الأول للبيع الوهمي وهو عدم وجود أسهم مملوكة في الحقيقة وإنما قبل أن يستقر ملكه إياها يبيعها، فهذا لا يصح”.
وأضاف ” أما إذا ملك في محفظته سواء بالتداول أو غيره ثم باعها فهذا يجوز بشرط أن تكون الأسهم مباحة نقية وليست مختلطة أو محرمة “.
محتمل لأمرين وبشروط.. حكم بيع الأسهم على المكشوف
– الشيخ د. علي بن عبدالعزيز الشبلhttps://t.co/hEXW5IWcS0#يستفتونك#الرسالة pic.twitter.com/ZYD4yOyZLw
— قناة الرسالة (@alresalahnet) November 25, 2022
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