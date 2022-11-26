كشف الشيخ علي بن عبدالعزيز الشبل حكم بيع الأسهم على المكشوف.

وقال الشبل :” بيع الأسهم على المكشوف محتمل لأمرين، الأول للبيع الوهمي وهو عدم وجود أسهم مملوكة في الحقيقة وإنما قبل أن يستقر ملكه إياها يبيعها، فهذا لا يصح”.

وأضاف ” أما إذا ملك في محفظته سواء بالتداول أو غيره ثم باعها فهذا يجوز بشرط أن تكون الأسهم مباحة نقية وليست مختلطة أو محرمة “.