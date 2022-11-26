علق الإعلامي وليد الفراج على هزيمة المنتخب الوطني أمام بولندا في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

وقال “الفراج” في تغريدة بحسابه في تويتر : ” باختصار .. لم يكن يومنا ، لقد قدمنا صورة جميلة ومشرفة للكرة السعودية ، هذا أمر لا جدال فيه لكن سقف طموحاتنا ارتفع وخسرنا اليوم مباراة لا نستحق خسارتها أبدا “.

وتابع : ” سأبقى بآمال كبيرة مع صقور الأخضر ولدي ثقة بأن يوم المكسيك سيكون مختلفا بإذن الله “.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني خسر مباراته أمام بولندا بهدفين نظيفين وظل رصيده 3 نقاط بينما ارتفع رصيد بولندا إلى 4 نقاط.