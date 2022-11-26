كشف الهلال الأحمر عن تفاصيل حادث التصادم الذي وقع على طريق الرين – وادي الدواسر ، مشيرا إلى أنه أسفر عن تسع وفيات وإصابتين.

وقد تلقت غرفة القيادة والتحكم بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض عند الساعة 04:29 من صباح يوم الجمعة: 25/ 11/ 2022 بلاغًا من مواطن بوجود حادث تصادم على طريق الرين- وادي الدواسر بين سيارتين تُقلان عددًا من الركاب بالقرب من هجرة النميص، وبه عدد إصابات غير معروف.

وتم توجيه 6 فرق إسعافية، وحين وصول أول فرقة للموقع، وبعد عملية فرز الحالات، تَبَيّن وجود تسع حالات وفاة وإصابتان تراوحتا بين المتوسطة والطفيفة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونُقلت الحالات لمستشفى وادي الدواسر العام ورنية العام