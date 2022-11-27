أعرب النجم البرازيلي ألكساندر باتو ، عن إعجابه بمستوى الأخضر في كأس العالم، رغم خسارته أمام بولندا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2022.

وقال باتو في تعليقه على مباراة الأخضر في تغريدة عبر حسابه الرسمي “بتويتر” : “منتخبكم رائع ومذهل”.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره المكسيكي يوم يوم 30 نوفمبر الجاري في الجولة الثالثة بدور المجموعات بكأس العالم 2022.

ويحل الأخضر في المركز الثالث برصيد 3 نقاط بعد فوزه على الأرجنتين والخسارة من بولندا، فيما جاء المنتخب المكسيكي في المركز الأخير بنقطة واحدة من تعادل وهزيمة.