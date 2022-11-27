أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء ضبط مستودع منتجات غذائية في صبيا غير مرخص.
وأضافت أنها ضبطت داخل المستودع منتجات مجهولة المصدر تم تخزينها بداخله.
ونوهت بأنه الكميات المضبوطة بلغت 235 طن من الحبوب الغذائية والأعلاف واتخاذ الإجراءات النظامية.
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء ضبط مستودع منتجات غذائية في صبيا غير مرخص.
وأضافت أنها ضبطت داخل المستودع منتجات مجهولة المصدر تم تخزينها بداخله.
ونوهت بأنه الكميات المضبوطة بلغت 235 طن من الحبوب الغذائية والأعلاف واتخاذ الإجراءات النظامية.
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