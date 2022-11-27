روى أحد أقارب المتوفين في حادث تصادم على طريق الرين – وادي الدواسر، تفاصيل جديدة.

وأوضح قريب الضحايا،خلال برنامج “ياهلا”، أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة حيث اصطدمت سيارة مسرعة بالطريق المقابل مشيرا إلى أن الطريق اتجاهين لكن مسار واحد.

وأشار إلى أن الزوج والزوجة كانا من أسرة واحدة، والفتاة الناجية الوحيدة بعمر 17 في المرحلة الثانوية، موضحا أنها في المستشفى وبصحة جيدة.

وأضاف: “لكن نرفض حتى الآن أن نخبرها بحالات الوفاة ونعالجها نفسياً من آثار الحادث”، مشيرا إلى أن المتوفيين هم 7 أشخاص من أسرته، والوفاة الثامنة للخادمة.

وفاة 8 أشخاص من عائلة واحدة في حادث مروري على طريق (الرين – وادي الدواسر)..

أحد أقارب الضحايا: الفتاة الناجية الوحيدة من العائلة في المستشفى وبصحة جيدة؛ لكن نرفض حتى الآن أن نخبرها بحالات الوفاة ونعالجها نفسياً من آثار الحادث@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/ylZmJ25UEN — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 27, 2022

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