علق داني كارفخال لاعب ‎إسبانيا على تعادل فريقه أمام ألمانيا، بهدف لكل منتخب، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب البيت، في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة، بكأس العالم “قطر 2022”.

وقال داني كارفخال:المنتخب الألماني مرشح للتتويج بكأس العالم.

وكان ألفارو موراتا سجل في الدقيقة “61” من عمر الشوط الثاني، الهدف الأول لإسبانيا، وفي الدقيقة “83” من المواجهة، سجل منتخب المانيا التعادل عن طريق البديل، نيكلاس فولكروغ.

وبهذا التعادل، أضاف منتخب إسبانيا لرصيده النقطة الرابعة في صدارة المجموعة الخامسة، وفي المقابل، يحصد منتخب ألمانيا، أول نقطة له في المونديال.