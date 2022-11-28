أفادت دراسة حديثة بأن البطاطا يمكن أن تساعد في التخلص من الوزن الزائد، دون بذل الكثير من الجهد.

وأشار العلماء إلى أن الناس يميلون إلى الشعور بالشبع بمجرد تناول كمية معينة من الطعام، بغض النظر عن محتواها من السعرات الحرارية.

ويُذكر أن البطاطا ترتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني ومقاومة الأنسولين، لكن الدراسة أشارت إلى نتائج مخالفة لذلك.

وأكدت البروفيسور، كانديدا ريبيلو، من مركز “بنينغتون” للأبحاث في لويزيانا، أن الجانب الرئيسي من دراستنا هو أننا لم نقلل من حجم الوجبات ولكن قللنا محتواها من السعرات الحرارية من خلال تضمين البطاطا.

واختبر الباحثون الدراسة على 36 شخصا تراوحت أعمارهم بين 18 و 60 عاما يعانون من زيادة الوزن أو السمنة أو مقاومة الأنسولين، حيث أنه تم استبدال حوالي 40 في المئة من استهلاكهم اللحوم بالفاصوليا والبازلاء أو البطاطا.