أكدت أخصائية العلاج الطبيعي وفاء الشهري، أن الجلوس لفترات طويلة يترتب عليه آلام وأضرار مزمنة .

وقالت الشهري خلال لقائها على برنامج “صباح السعودية” المُذاع على القناة السعودية :” أن الجلوس لفترات طويلة بعد العمل أو بخلاف ذلك؛ يترتب عليه أضرار كبيرة، وباستمرار العادة تكون أضرار مزمنة. ”

وأضافت:” أن هناك أضرار لحظيه منها الشد العضلي أو ارتخاء في بعض العضلات؛ وبالتالي تتأثر المفاصل”، لافتة أن الأضرار المزمنة المترتبة على الجلوس لفترات طويلة تؤثر على مفاصل معينة .

ونصحت الشهري بتغيّر وضعية الجلوس كل نصف ساعة؛ لتفادي الإصابة بآلام العمود الفقري، مُشيرة إلى أن 3 دقائق كافية لأخذ الراحة وتغيير وضعية الجلوس.

#صباح_السعودية | ما أضرار ومخاطر الجلوس لفترات طويلة؟ أخصائية العلاج الطبيعي وفاء الشهري توضح ذلك. #قناة_السعودية pic.twitter.com/cGlgV7xnOI — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) November 28, 2022