أكدت أخصائية العلاج الطبيعي وفاء الشهري، أن الجلوس لفترات طويلة يترتب عليه آلام وأضرار مزمنة .
وقالت الشهري خلال لقائها على برنامج “صباح السعودية” المُذاع على القناة السعودية :” أن الجلوس لفترات طويلة بعد العمل أو بخلاف ذلك؛ يترتب عليه أضرار كبيرة، وباستمرار العادة تكون أضرار مزمنة. ”
وأضافت:” أن هناك أضرار لحظيه منها الشد العضلي أو ارتخاء في بعض العضلات؛ وبالتالي تتأثر المفاصل”، لافتة أن الأضرار المزمنة المترتبة على الجلوس لفترات طويلة تؤثر على مفاصل معينة .
ونصحت الشهري بتغيّر وضعية الجلوس كل نصف ساعة؛ لتفادي الإصابة بآلام العمود الفقري، مُشيرة إلى أن 3 دقائق كافية لأخذ الراحة وتغيير وضعية الجلوس.
#صباح_السعودية | ما أضرار ومخاطر الجلوس لفترات طويلة؟ أخصائية العلاج الطبيعي وفاء الشهري توضح ذلك. #قناة_السعودية pic.twitter.com/cGlgV7xnOI
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) November 28, 2022
#صباح_السعودية | أخصائية العلاج الطبيعي وفاء الشهري: غيّر وضعية جلوسك كل نصف ساعة، لتفادي الإصابة بآلام العمود الفقري. #قناة_السعودية pic.twitter.com/vzc5F0SD9i
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) November 28, 2022
في الحركه بركه
أكثر شي ينخاف منه البواسير و الله يكفينا و يكفيكم من شره.
أن 3 دقائق كافية لأخذ الراحة وتغيير وضعية الجلوس.