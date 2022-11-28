شددت هيئة الغذاء والدواء على التحذير من الأكلات الشتوية التي تحتوي على السكر والدهون، مشيرة إلى أنها تزود الجسم بالطاقة وتعمل على توليد الحرارة، بالإضافة إلى أن الاستهلاك المفرط لها يؤثر على الصحة بشكل سلبي.

وقال فيصل بن سنيد، مدير إدارة الغذاء الصحي، في مقطع فيديو نشرته الهيئة على تويتر قبل قليل: “يكثر في هذا الموسم من السنة تناول الأكلات الشعبية، والبعض يدعوها بالصحية نظراً لمكوناتها من دقيق البر والتمر.”

وأفاد بأن البعض يعتبرونها علاجاً للبرد؛ نظرًاً لاحتوائها على السكر والدهون، التي تعمل على تزويد الجسم بالطاقة وتوليد الحرارة، وبالتالي الشعور بالدفء.

وأكد بن سنيد أن محتوى هذه الأكلات من السكر والدهون يجعل الإفراط في استهلاكها يؤثر بالسلب على الصحة، وهو ما يحتاج معه أن تكون الطاقة المأخوذة من هذه الأطعمة تعادل الطاقة المستهلكة.

وتابع :” في ظل ما ننعم به من راحة في وقتنا الحالي، ينبغي الالتزام بأن تكون الطاقة المأخوذة من العناصر الغذائية تعادل الطاقة المستهلكة، عن طريق القيام بالأنشطة، وعدم الإفراط في هذه الأكلات، وذلك حتى ننعم بالحياة الصحية.”