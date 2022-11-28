أكد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الاثنين، أن المملكة ترحب بالجميع وهناك قواعد وأنظمة تلزم الجميع في كل مكان في العالم وعلى هؤلاء الناس احترامها والتقيد بها.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، خلال تصريحاته لسكاي نيوز: “نحن فقط نطلب من الناس أن يحترموا هذه الأنظمة، هذه قضية للدولة وأهلها، لا أعتقد أنك ستقبل لو ذهبت إلى دولتك وقلت “أريدك أن تقوم بهذا” وإلا لن أقوم بالتعامل معك”.

وأضاف: “أعتقد أنه يجب تحترم قواعدنا وثقافتنا. وأعتقد أن هناك الكثير من التغيرات التي حصلت في المملكة وبالأخص في تمكين المرأة بمجال العمل وأيضا في مجال الرياضة. وفي 2017 لم يكن لدينا أي فرق وطنية واليوم نملك 25 فريقا وهذا إنجاز نفخر به”، مؤكدا أن قطر عملت بجد لتنظيم كأس العالم FIFA، والأمر ليس بمثل الصورة التي يتناقلها الغرب.

فيديو | #وزير_الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لـ سكاي نيوز: قطر عملت بجد لتنظيم #كأس_العالم_FIFA والأمر ليس بمثل الصورة التي يتناقلها الغرب#FIFAWorldCup#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/rHY0GV3apk — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) November 28, 2022