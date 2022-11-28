قال إستشاري أمراض صدرية أطفال، عيسى الرشيدي، إن الفواحات العطرية قد تؤثر على الجهاز التنفسي حتى ولو كانت زيوت عطرية طبيعية لكونها تكون بتركيز عالي جدا أعلى من الرائحة العادية.

وأكد أن وجودها بمثل هذا التركيز غير طبيعي لأنها تحتوي على مركبات عضوية متطايرة وقد تدخل إلى جهاز التنفس وتوثر سلبيا على الشخص حتى ولو يشعر حينها بضيق في النفس، وذلك بحسب ما ذكره في قناة السعودية.

ولفت إلى أن البخور يحدث فيه احتراق غير كامل، مشيرا إلى أن بعض الدراسات ربطت بينه وبين بعض الأمراض مثل سرطان الرئة والأمراض الصدرية المزمنة، خاصة عند الإفراط فيها واستخدامها بطريقة خاطئة.

وشدد على التهوية خلال التبخير، وتجنب تكرارها يوميا أو إسبوعيا، ويفضل تكرارها مرة في الشهر.