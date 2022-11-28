أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع آلية التصرف في أموال وأغراض الخادمة الهاربة.

وقال المواطن في سؤاله : ” رغم أننا لم نسيء لها، خادمتنا هربت منذ 3 سنوات، ولكنها نسيت العديد من أغراضها بما فيها مبلغًا من المال، فماذا يجب علينا أن نفعل؟ ” .

من جانبه رد الشيخ المنيع خلال استضافته في برنامج فتاوى أنه مادامت الخادمة هربت في مدة العقد المتفق عليه فيجوز للمواطن الأخذ من أموالها التي تركتها بقدر ما يوفي التكاليف التي دفعها من أجل استقدامها ، والتصدق بما يتبقى.