بمكافآت شهرية.. فتح التسجيل في برنامج التدريب بـ “سامرف”

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة (سامرف) فتح باب التسجيل في برنامج التدريب التعاوني للفصل الدراسي 2022-2023م، في التخصصات التالية:
التخصصات الهندسية:
– الميكانيكية.
– الكهربائية.
– الأجهزة الدقيقة.
– الكيميائية.
– الأنظمة.
التخصصات الإدارية والتقنية:
– المالية والمحاسبة.
– الموارد البشرية.
– نظم المعلومات الإدارية.
– إدارة سلسلة الإمداد.
– تقنية المعلومات.
وسيكون موقع التدريب في شركة سامرف – ينبع الصناعية، مع مكافأة شهرية للمتدربين، دون توفير سكن أو مواصلات .
الشروط:
– أن يكون المتدرب سعودي الجنسية.
– يجب أن يكون المتقدم في آخر سنة دراسية أو قد أكمل 6 فصول دراسية.
– لا يقل المعدل التراكمي عن 2.2 من 4.00 / 3.0 من 5.00.
وسوف يبدأ البرنامج التدريبي المباشر في 22 يناير 2023م، علماً بأن التقديم مُتاح حالياً وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1444/05/14هـ الموافق 2022/12/08م، من خلال الرابط التالي: من هنـــــــــــا
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