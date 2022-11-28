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بمكافآت شهرية.. فتح التسجيل في برنامج التدريب بـ “سامرف”

منذ 22 دقيقة
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بمكافآت شهرية.. فتح التسجيل في برنامج التدريب بـ &#8220;سامرف&#8221;
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أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة (سامرف) فتح باب التسجيل في برنامج التدريب التعاوني للفصل الدراسي 2022-2023م، في التخصصات التالية:

التخصصات الهندسية:

– الميكانيكية.

– الكهربائية.

– الأجهزة الدقيقة.

– الكيميائية.

– الأنظمة.

التخصصات الإدارية والتقنية:

– المالية والمحاسبة.

– الموارد البشرية.

– نظم المعلومات الإدارية.

– إدارة سلسلة الإمداد.

– تقنية المعلومات.

وسيكون موقع التدريب في شركة سامرف – ينبع الصناعية، مع مكافأة شهرية للمتدربين، دون توفير سكن أو مواصلات .

الشروط:

– أن يكون المتدرب سعودي الجنسية.

– يجب أن يكون المتقدم في آخر سنة دراسية أو قد أكمل 6 فصول دراسية.

– لا يقل المعدل التراكمي عن 2.2 من 4.00 / 3.0 من 5.00.

وسوف يبدأ البرنامج التدريبي المباشر في 22 يناير 2023م، علماً بأن التقديم مُتاح حالياً وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1444/05/14هـ الموافق 2022/12/08م، من خلال الرابط التالي: من هنـــــــــــا

 

 

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