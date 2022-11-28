قال بدر الراشد، مدير إدارة أكاديمية الملكية الفكرية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية، إن موضوعات عن الملكية الفكرية سوف تدرس في كافة المراحل التعليمية من العام المقبل.

وأضاف أنه تم الوثيقة الختامية الخاصة بهذه الموضوعات تم الانتهاء منها، وسيتم طباعتها في العام المقبل، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأكد أنه سيتم إدراج موضوعات الملكية الفكرية بمختلف المناهج، ولن يكون هناك منهج مستقل باسم الملكية الفكرية، كما ستختلف طريقة الإدراج باختلاف المراحل الدراسية وبما يتناسب مع عمر الطلاب في كل مرحلة.

بدر الراشد – مدير إدارة أكاديمية الملكية الفكرية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية: سيتم ادراج موضوعات الملكية الفكرية بمختلف المناهج، ولن يكون هناك منهج مستقل باسم الملكية الفكرية @SAIPKSA@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/qq80jZVPIX — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 28, 2022