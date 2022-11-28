روى المواطن سلطان المسردي منقذ الناجية الوحيدة في حادث تصادم على طريق الرين – وادي الدواسر، تفاصيلا جديدة بخصوص الحادث المأساوي الذي راح ضحيته 8 أفراد من أسرة واحدة.

وأوضح المواطن أن الفتاة كانت خارج السيارة المشتعلة التي بها باقي أفراد أسرتها، وحاول بمساعدة عدد من الأهالي إبعادها عن مكان الحريق.

وقال المسردي: “حاولنا باللي نقدر عليه سحبناها على أساس أنها متوفاة ما اعتقدنا أنها حية، ثم الهلال الأحمر تدخل”.

وأشار إلى أن السيارة التي كانت بها العائلة هي التي اشتعلت فقط وليست السيارة الأخرى التي اصطدمت بهم، موضحا أنهم لم يتمكنوا من إخماد الحريق.

ولفت إلى أن الحادث وقع بالنميص والتي تبعد عن بيشة بما يقارب 230 كيلو وتفتقد للدفاع المدني كما أن مركز الهلال الأحمر يبعد بنحو 30 كيلومتر، إضافة إلى أن الطريق يفتقد الشبكة ولم يتمكنوا من سرعة الاتصال بالجهات المختصة.

ما قدرنا اطفاء النيران..

مُنقذ الناجية الوحيدة من الحادث الذي أودى بأسرة كاملة على طريق الرين يروي لياهلا تفاصيل عملية الإنقاذ #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/yeQN3zM1MN — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 28, 2022

اقرأ أيضا