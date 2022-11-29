كشفت وزارة الصحة، عن الفارق بين العصا البيضاء ولغة برايل اللتين يعتمد عليهما الكفيف في ممارسته اليومية.

وأوضحت وزارة الصحة، أن العصا البيضاء هي أداة يستخدمها الكفيف للتحرك في محيطه وعادة ما تكون عصا طويلة وصلبة ذات رأس معدني أو بلاستيكي ويمكن أن يبسطها الكفيف أمامه ويعيد طيها ليتحسس طريقاً، وكذلك لتحذيره من وجود آي عوائق أو تغير في المكان.

وتابعت أن لغة برايل هو نظام كتابة لكي يتمكن الكفيف من القراءة وهي عبارة عن حروف أبجدية على شكل رموز بارزة وظاهرة على الورق وتُمكن المكفوفين من القراءة عن طريق استعمال حاسة اللمس.