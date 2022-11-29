أحدث أمريكية تبلغ من العمر 36 عاما حالة واسعة من الجدل عبر تطبيق “تيك توك” بسبب إقرارها بإطلاق لحية نمت؛ نتيجة إصابتها بعرض زائد لواحد من أكثر الاضطرابات الهرمونية شيوعا لدى السيدات.

ويُشار إلى أن الأمريكية الملتحية تعاني من “متلازمة تكيس المبايض”، علما أن جميع النساء لا تتعايش مع نفس الأعراض بنفس القدر مثل النساء الأخريات حيث تختلف الحالة من سيدة لأخرى بالنسبة للمتلازمة التي تصيب 1 من كل 10 نساء.

وقالت الأمريكية:” أن الناس دائما ما يقترحون عليها إزالة شعرها بالليز بدلا من الوسائل التقليدية الأخري، حيث لا تجدي معها.”

وجاء من أبرز التعليقات التي انهالت على الأمريكية الملتحية: “ألا يمكنك إزالة الشعر بالليزر”، فأجابت: “لا نتيجة إيجابية له.