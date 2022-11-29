أوضحت المدربة هند الشارخ أسباب تراكم الدهون العنيدة في الجسم، مبينة المدة التي تختفي فيها الدهون بعد ممارسة الرياضة.

وقالت الشارخ :” المدة المناسبة لممارسة الرياضة خصوصاً بالنسبة للموظفات هي من ثلاث إلى أربعة أيام في الأسبوع ويقسم جزء علوي جزء سفلي وجسم كامل إضافة إلى إعطاء الجسم راحة على الأقل يومين أو ثلاثة في الأسبوع”.

وأضافت ” الدهون العنيدة أغلبها سكريات وللتخلص من هذه الدهون يجب الإبتعاد عن السكريات والنشويات “.