قال استشاري أمراض الجهاز الهضمي وأمراض الكبد، بدر الجارالله، إن الضغوط النفسية وتناول بعض الأدوية مثل المسكنات بشكل مستمر من أسباب الإصابة بالقرحة الهضمية.

وأضاف أن هذه القرحة تعد من واحدة من الإصابات التي تصاب جدار المعدة، وذلك بحسب ما ذكره في قناة “الإخبارية”.

ولفت إلى أن جرثومة المعدة والتدخين من أسباب الإصابة أيضا بالقرحة الهضمية فضلا عن أسباب أخرى نادرة للإصابة.