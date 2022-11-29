قال استشاري أمراض الجهاز الهضمي وأمراض الكبد، بدر الجارالله، إن الضغوط النفسية وتناول بعض الأدوية مثل المسكنات بشكل مستمر من أسباب الإصابة بالقرحة الهضمية.
وأضاف أن هذه القرحة تعد من واحدة من الإصابات التي تصاب جدار المعدة، وذلك بحسب ما ذكره في قناة “الإخبارية”.
ولفت إلى أن جرثومة المعدة والتدخين من أسباب الإصابة أيضا بالقرحة الهضمية فضلا عن أسباب أخرى نادرة للإصابة.
فيديو | استشاري أمراض الجهاز الهضمي وأمراض الكبد د. بدر الجارالله: الضغوط النفسية وتناول بعض الأدوية بشكل مستمر والتدخين من أسباب الإصابة بالقرحة الهضمية#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/6P4w6i6XR2
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 29, 2022
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