قال عبدالله الملحم – استشاري الطب النفسي أت الحالة النفسية هي سبب رئيس في السمنة، والمشاعر هي التي تتحكم في إقبالنا على الطعام

وأوضح الملحم “السعرات الحرارية في حال زادت عن معدلها تسبب السمنة ، وهناك محفزات أخرى تجعلنا نقبل على الطعام غير الجوع مثل المشاعر سواء سلبية كالكابة والملل والاحساس بالوحدة والفراغ أو مشاعر إيجابية كاصطحاب الطعام الكثير في للرحلات”.

وتابع استشاري الطب النفسي: “الاضطراب والقلق النفسي قد يسبب إقبال كبير على تناول الطعام أو العكس عدم الرغبة في الأكل بسبب التعود”.

وأضاف “البعض تكون الحياة لديهم ليس لها أي طعم بدون الاكل ، وذلك لأن السكريات والكربوهيدرات تفرز مادة الدوبامين مثل المادة المخدرة فتجعل الشخص يشعر بسعادة في البداية لكن بعد التعود عليها يصبح لديه شراهة في الاكل ولا يستطيع في التحكم وذلك ظنا منه بأن الطعام يقلل المشاعر السلبية “.

وأكد “البعض يستخدم الأكل كمخدر أو مهديء كي ينام ، وذلك لأن عند امتلاء المعدة وعند خروج الأكل من الرأس إلى المعدة فيشعر الشخص بالدوخة والرغبة في النوم “.

د. عبدالله الملحم – استشاري الطب النفسي: الحالة النفسية هي سبب رئيس في السمنة، ومشاعرنا الآن هي التي تتحكم في إقبالنا على الطعام@dralmulhima#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/SL7gIQyjjf — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 29, 2022