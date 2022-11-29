تتعرض بعض المشاريع الصغيرة في المملكة للتعثر لأسباب عدة منها وجود خلل في نموذج العمل التجاري، وفقا لما ذكره أحد الخبراء في ريادة الأعمال.

كما تشمل الأسباب عدم وضوح القيمة المضافة من المشروع أو أن الخدمة أو الهدف ضعيفة وذات قيمة ضعيفة في السوق، أو ضعف التخطيط أو مشاكل في التخطيط أو التمويل أو فريق العمل، وفقا لقناة “العربية”.

وأكد أحد الخبراء على ضرورة وضوح دراسة الجدوى والأرباح والخسائر لتجنب خسائر المشاريع الصغيرة مثل المطاعم والتطبيقات، لذا يجب أن يكون لدى الفرد الخبرة والدراية بالسوق حتى يتجنب الخسارة، مؤكدا أن أي مشروع معرض للفشل في أول 3 سنوات من إطلاقه.

#نشرة_الرابعة| خبير في ريادة الأعمال: رغم التسهيلات.. عدم فهم السوق من أسباب تعثر المشاريع الصغيرة في #السعودية pic.twitter.com/bmLjEaVius — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 29, 2022