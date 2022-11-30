قال الدكتور أسامة النعيمي، استشاري أول الطب النفسي، أن البكاء شيء صحي والحزن واجب في حق من افتقدناه لكن استمراره هو المشكلة.

وأضاف “النعيمي” عبر برنامج “الراصد” مساء اليوم الثلاثاء، إن كل شخص يعبر عن عواطفه بطريقته، ومنها البكاء، لكن أن يتحول البكاء إلى رفيق سيؤدي إلى تحول الفقدان إلى ذكرى مؤلمة للشخص.

وتابع النعيمي : “لا يجب أن يكون الحزن عائق لتذكر الأشياء الجميلة، وأنا ضد الأشخاص الذين يحتفظون بذكريات من الماضي كلما أرادوا أن يحزنوا يعودوا إليها فتتحول إلى ذكريات مؤلمة”.