كشفت الأجهزة الأمنية المصرية لغز اختفاء طفلة عمرها ثلاث سنوات من محافظة قنا في مصر، بعد خروجها من المنزل رفقة عمها لشراء بعض المتطلبات.

وأفادت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها أن الشاب الذي يبلغ 18 عاما عاد في وقت لاحق بمفرده دون الطفلة، وادعى تركها بجوار أحد المحال للعودة بمفردها، إلا أنها لم تعد وبحث عنها ولم يعثر عليها.

وتمكن فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا، من ضبط المتهم بعد ثبوت عدم صحة رواية الأخير، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

واعترف المتهم بأنه استدراج الطفلة لإحدى المناطق الزراعية محاولًا التعدي عليها، إلا أنها قامت بالصراخ فكتم أنفاسها خشية افتضاح أمره؛ مما أدى إلى وفاتها، كما تم بإرشاده العثور على جثة الطفلة.