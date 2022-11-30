في مشهد يفطر القلوب، نجا 3 أشخاص بإعجوبة خلال تمسكهم بدفة سفينة ضمن رحلة استغرقت 11 يوماً من نيجيريا، حيث أنقذهم خفر السواحل الإسباني بعد أن وصلوا إلى جزر الكناري.

وأظهرت صورة تم تداولها على نطاق واسع 3 شبّان لاجئين جالسين على دفة ناقلة النفط والكيماويات Althini II، التي وصلت إلى جزر الكناري من لاجوس في نيجيريا.

وأشار موقع Marine Traffic لتتبع السفن إلى أن الشبان الثلاثة نقلوا إلى الميناء لتلقي الرعاية الصحية،لافتاً إلى أنهم باتوا بأمان.