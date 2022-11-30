في مشهد يفطر القلوب، نجا 3 أشخاص بإعجوبة خلال تمسكهم بدفة سفينة ضمن رحلة استغرقت 11 يوماً من نيجيريا، حيث أنقذهم خفر السواحل الإسباني بعد أن وصلوا إلى جزر الكناري.
وأظهرت صورة تم تداولها على نطاق واسع 3 شبّان لاجئين جالسين على دفة ناقلة النفط والكيماويات Althini II، التي وصلت إلى جزر الكناري من لاجوس في نيجيريا.
وأشار موقع Marine Traffic لتتبع السفن إلى أن الشبان الثلاثة نقلوا إلى الميناء لتلقي الرعاية الصحية،لافتاً إلى أنهم باتوا بأمان.
الجوع كافر و البحث عن الغذاء وافر في أمكان و بلدان أخرى !! الحمد لله الذي أفاء علينا بنعم و خيرات لا تعد ولا تحصى ولهُ الحمد و الشكر و الثناء الحسن والحمد لله الذي عافانا مما أبتلى بهِ غيرنا وفضلنا على كثيراً ممن خلق تفضيلا..