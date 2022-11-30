كشفت وسائل إعلام تركية أن الكاميروني فينيست أبو بكر، لاعب نادي النصر، يقترب من إنهاء عقده، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال موقع “ستار جازيتسي” التركي إن أبو بكر وصل إلى مفترق طرق مع نادي النصر، حيث أبلغ إدارته برغبته في الرحيل، ومن المرجح أن يترك اللاعب الكاميروني ناديه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأشار الموقع إلى أن أبو بكر مصمم على مواصلة مسيرته في أوروبا، حيث أبلغ وكيل أعماله لمناقشة إدارة بشكتاش التركي في إمكانية العودة لصفوفه، حيث أصبح القرار النهائي للمهاجم الكاميروني في يد المدرب شينول غونيش.

وينتهي عقد المهاجم الكاميروني مع نادي النصر في يونيو 2024، بعد أن انضم إليه في صيف 2021 قادما من نادي بشكتاش بعقد مدته 3 سنوات.