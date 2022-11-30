أوضح عضو هيئة كبار العلماء، سعد الشثري، حكم تطاير النجاسات على الثياب أثناء قضاء الحاجة.

وذكر “الشثري” أن رذاذ البول نجس ويجب غسله، وفقا لما ذكره خلال حديثه في برنامج فتاوى المذاع على قناة السعودية.

واستشهد على ذلك بحديث النبي عليه السلام :”أن تنزهوا من البول، فإن أكثر عذاب القبر منه”، مشددا على ضرورة أن يقضى الفرد حاجته وهو جالس حتى لا يصل رذاذ البول إليه.

