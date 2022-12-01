وجه رئيس نادي النصر مسلي آل معمر الشكر للاعبي المنتخب والجماهير على ما قدموه خلال مشاركتهم في كأس العالم 2022.

وقال آل معمر: “شكرا للجمهور السعودي العظيم على وقفتهم ومساندتهم، شكرا للاعبين على اجتهادهم وجديتهم، تجربة مفيدة، وسيتم استثمارها مستقبلا في ظل الدعم الكبير من القيادة، حظ اوفر لكل سعودي وكل عربي”.

ورد أحد المشجعين على رسالة آل معمر ممازحا بقوله: “ماتقدر تشتكي المكسيك؟ شف حاول”، ليرد آل معمر قائلا: “و أخطأوا علينا بدون ما تقول”.

يذكر أن المنتخب الوطني ودع منافسات كأس العالم، بعد الخسارة أمام المكسيك 2-1، حيث احتل المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد 3 نقاط.