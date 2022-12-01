أفاد الناقد الرياضي فؤاد أنور بأنه بعد مباراة بولندا والمكسيك يجب أن يتم مواجهة رينارد ولن تمر المباراة مرور الكرام .

وقال “أنور ” خلال لقائه على برنامج المنتصف المُذاع على القناة الإخبارية :” احنا لازم نعود المدربين أننا نفهم كورة، لأننا فرحنا بمنتخبنا بمباراة الأرجنتين، ومن ثم جاءت مباراة بولندا فخبّص المدرب قُلنا معلش المدرب قدم مستوى ممتاز في مباراة الأرجنتين وحظنا كان سيء في بولندا.”

وأضاف:” ولكن هذا مدرب إذا نقص راتبه يرفع عليك قضية، فأنا لازم أجلس معه وأناقشه في كثير من الأمور، وعن التغييرات اللي صارت، مو معقول نكسب الأرجنتين بمستوى رائع ونخسر أمام المكسيك.”